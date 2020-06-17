УЕФА готовится обсудить еврокубковый сезон и Лигу наций

Сегодня Исполнительный комитет УЕФА проведет первый день заседания, по итогам которого состоится онлайн пресс-конференция с обсуждением ряда вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, среди тем обсуждения будут вопросы, касающиеся азербайджанских футбольных клубов. В частности, вопрос проведения квалификаций и групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу сезона 2020/21. Напомним, что в квалификации ЛЧ от Азербайджана участвует чемпион страны, а еще три клуба - в квалификации ЛЕ.

Также будет обсужден пересмотр календаря групповой стадии Лиги наций. Напомним, что сборная Азербайджана сыграет в группе A Дивизиона C этого турнира вместе с командами Черногории, Кипра и Люксембурга.

В целом, основные пункты повестки первого дня такие:

Вопросы по клубным турнирам

Лига чемпионов УЕФА-2019/20 и Лига Европы УЕФА-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;

Лига чемпионов УЕФА-2020/21 и Лига Европы УЕФА-2020/21 - квалификация и групповой этап;

Лига чемпионов УЕФА-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;

Лига чемпионов УЕФА-2020/21 среди женщин - календарь;

Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии

Вопросы по турнирам для сборных

Стадионы и расписание матчей ЕВРО-2020;

Стыковые матчи ЕВРО-2020 и групповой этап Лиги наций УЕФА-2020/21 - пересмотр календаря;

Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;

Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;

Текущий отчет по футзальным турнирам.

Основные пункты повестки второго дня:

Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;

Правила лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей";

Рекомендации УЕФА по игре головой

Онлайн пресс-конференция пройдет с участием президента УЕФА Александера Чеферина. Она начнется примерно в 15:30 по центральноевропейскому времени (17:30 по Баку). Отметим, что второй день заседания пройдет завтра, 18 июня.