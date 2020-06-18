УЕФА призвал европейские ассоциации перенести окончание трансферного окна на 5 октября

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал все европейские ассоциации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что крайний срок для предоставления заявок на групповые этапы еврокубков установлен на 6 октября 2020 года. В соответствии с этим исполком УЕФА определил дату, до которой трансферное окно должно закрыться.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены большинство национальных чемпионатов, а также еврокубки. Из-за паузы сдвинулись сроки окончания текущего сезона и начала следующего. В связи с этим должны быть изменены сроки трансферного периода.