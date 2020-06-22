https://news.day.az/sport/1246560.html Известный мотогонщик разбился насмерть на соревнованиях
Известный мотогонщик разбился насмерть на соревнованиях
Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии на соревновании No Limits Trackdays.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Sun.
Мероприятие проходило в пригороде английского Лестера. Годфри получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате столкновения с другим гонщиком. Он выступал в британской серии мотогонок в классе "Супербайк".
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