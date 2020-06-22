Второй теннисист заразился коронавирусом на турнире Джоковича

Хорватский теннисист Борна Чорич заявил, что у него обнаружили коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль, что я мог нанести вред! Чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и свое здоровье", - написал Чорич в Instagram.

Хорват принимал участие в выставочном турнире серии Adria Tour, который был организован первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Финальная встреча соревнований между сербом и россиянином Андреем Рублевым была отменена после того, как тест болгарского теннисиста Григора Димитрова на коронавирус дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Джокович отказался проходить тест на коронавирус после контакта с зараженным.