Трое футболистов «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ
Трое футболистов "Манчестер Сити" попали в символическую сборную по итогам заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Место в воротах занял Эдерсон, в защите оказался Кайл Уокер, а в полузащите - Кевин де Брейне. В минувшие выходные "горожане" со счетом 5:0 обыграли "Норвич". Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдерсон ("Манчестер Сити").
Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Киран Тирни ("Арсенал").
Полузащитники: Мейсон Маунт ("Челси"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джощуа Кинг ("Борнмут").
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Че Адамс ("Саутгемптон").
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