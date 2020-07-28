Трое футболистов «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ

Трое футболистов "Манчестер Сити" попали в символическую сборную по итогам заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Место в воротах занял Эдерсон, в защите оказался Кайл Уокер, а в полузащите - Кевин де Брейне. В минувшие выходные "горожане" со счетом 5:0 обыграли "Норвич". Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон ("Манчестер Сити").

Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Киран Тирни ("Арсенал").

Полузащитники: Мейсон Маунт ("Челси"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джощуа Кинг ("Борнмут").

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Че Адамс ("Саутгемптон").