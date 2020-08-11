Зрители смогут вернуться на трибуны германских стадионов не раньше ноября

Матчи немецкой бундеслиги будут проходить без зрителей, как минимум, до конца октября. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пандемия коронавируса пока не позволяет разрешить допуск зрителей на матчи бундеслиги, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Штам. Встречи будут проходить при пустых трибунах вплоть до 31 октября. Только в ноябре возможно частичное снятие ограничений.

"Нужно быть бдительными. Риск тут не уместен. Возвращение зрителей на трибуны стало бы плохим знаком", - приводит слова Штама Bild.