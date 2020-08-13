ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" победил итальянскую "Аталанту" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3). У проигравших отличился Марио Пашалич (27). В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды за московский "Спартак". На 79-й минуте голкипер ПСЖ Кейлор Навас был заменен из-за повреждения, место в воротах французской команды занял Серхио Рико.

ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, в других четвертьфинальных матчах позднее сыграют германский "Лейпциг" и испанский "Атлетико", испанская "Барселона" и германская "Бавария", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель встречи "Лейпциг" - "Атлетико".