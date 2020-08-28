Беспорядки в США привели к приостановке розыгрыша Кубка Стэнли

НХЛ вслед за остальными профессиональными лигами Северной Америки приостановила соревнования. Это связано со вспышкой насилия в США, вызванного стрельбой полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Беспорядки, охватившие многие города США, вынудили приостановить все спортивные соревнования. Были отложены матчи плей-офф НБА и регулярного чемпионата МЛС, прерваны теннисные турниры. Последней лигой, взявшей паузу, стала НХЛ.

Встречи Кубка Стэнли проводятся в канадских городах Эдмонтоне и Торонто. Но было решено отказаться от проведения встреч 28 и 29 августа. Это связано с тем, что многие клубы базируются в США, и хоккеисты взволнованы происходящим.