https://news.day.az/sport/1266859.html «Нефтчи» встретится с турецким «Галатасарай» в Лиге Европы - ФОТО
«Нефтчи» встретится с турецким «Галатасарай» в Лиге Европы - ФОТО
Определен очередной соперник "Нефтчи" в еврокубках.
Как передает Day.Az, по итогам жеребьевки, проведенной в Ньоне (Швейцария), в III квалификационном раунде Лиги Европы команда из Баку встретится с турецким клубом "Галатасарай". Матчи этой стадии пройдут 17 сентября.
Отметим, что на предыдущем этапе "Нефтчи" обыграл дома представителя Северной Македонии "Шкупи" (2:1).
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