«Нефтчи» встретится с турецким «Галатасарай» в Лиге Европы

Определен очередной соперник "Нефтчи" в еврокубках.

Как передает Day.Az, по итогам жеребьевки, проведенной в Ньоне (Швейцария), в III квалификационном раунде Лиги Европы команда из Баку встретится с турецким клубом "Галатасарай". Матчи этой стадии пройдут 17 сентября.

Отметим, что на предыдущем этапе "Нефтчи" обыграл дома представителя Северной Македонии "Шкупи" (2:1).