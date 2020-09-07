Махир Эмрели отстранен из состава сборной Азербайджана

В составе сборной Азербайджана произошли изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Махир Эмрели, получивший красную карточку в матче группового этапа Лиги Наций между сборными Азербайджана и Люксембурга 5 сентября, отстранен из состава национальной команды.

Он исключен из состава сборной, отправляющейся на игру со сборной Кипра 8 сентября.

Отметим, что наша сборная проиграла Люксембургу со счетом 1:2.