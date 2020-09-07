https://news.day.az/sport/1268509.html Махир Эмрели отстранен из состава сборной Азербайджана
Махир Эмрели отстранен из состава сборной Азербайджана
В составе сборной Азербайджана произошли изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Махир Эмрели, получивший красную карточку в матче группового этапа Лиги Наций между сборными Азербайджана и Люксембурга 5 сентября, отстранен из состава национальной команды.
Он исключен из состава сборной, отправляющейся на игру со сборной Кипра 8 сентября.
Отметим, что наша сборная проиграла Люксембургу со счетом 1:2.
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