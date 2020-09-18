https://news.day.az/sport/1271847.html Один из футболистов "Монако" заразился коронавирусом
Один из футболистов "Монако" заразился коронавирусом
Один из игроков футбольного клуба "Монако" заразился коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что самочувствие заболевшего не вызывает беспокойства, он изолирован и находится под наблюдением врачей.
"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав семь очков в трех матчах. В следующем туре подопечные Нико Ковача 19 сентября встретятся в гостях с "Ренном".
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