Один из футболистов "Монако" заразился коронавирусом

Один из игроков футбольного клуба "Монако" заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что самочувствие заболевшего не вызывает беспокойства, он изолирован и находится под наблюдением врачей.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав семь очков в трех матчах. В следующем туре подопечные Нико Ковача 19 сентября встретятся в гостях с "Ренном".