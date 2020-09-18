ФИФА готова проводить женский чемпионат мира раз в два года

Международная федерация футбола (ФИФА) готова проводить женский чемпионат мира каждые два года. Об этом на пресс-конференции заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пятницу прошел конгресс ФИФА в онлайн-формате. Чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года с периодичностью раз в четыре года. Следующее мировое первенство пройдет в 2023 году.

"Если вы (члены конгресса ФИФА - прим. ТАСС) пожелаете, мы можем сделать это. Мы можем проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре. Это будет самый интересный чемпионат, поэтому мы решили инвестировать 1 млрд долларов в женский чемпионат мира. Они будут инвестированы, несмотря на коронавирус", - сказал Инфантино.