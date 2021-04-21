Футбольная ассоциация Англии поддержала клубы, отказавшиеся от участия в Суперлиге

Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении FA.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

"Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, - говорится в заявлении FA. - Это была позиция, которая могла бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого она объединила всех нас".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.