«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой

Руководство "Барселоны" работает над продлением контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Президент каталонцев Жоан Лапорта попробует удержать 33-летнего форварда в составе клуба, контракт которого истекает летом 2021-го. Однако клуб рассчитывает договориться с нападающим об урезании зарплаты. "Барселона" не сможет выплачивать Месси 75 миллионов евро в год.

4 апреля стало известно, что Месси готов рассмотреть подписание пожизненного контракта с клубом. При этом форвард требует от руководства четкого проекта по спортивному развитию "Барселоны".

О стремлении Лапорты добиться подписания Месси пожизненного контракта с "Барселоной" стало известно в марте. Президент сине-гранатовых также настроен сохранить аргентинца в клубе даже после завершения карьеры игрока.

Летом 2020-го Месси был близок к уходу из клуба. Тогда руководство сумело договориться с футболистом, и последний решил отработать контракт до конца.