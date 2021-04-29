Неймар рассматривает возможность возвращения в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар все еще рассматривает возможность вернуться в "Барселону", сообщает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

По данным источника, несмотря на то, что в интервью бразилец говорит, что счастлив в ПСЖ, он еще думает о возможности вернуться в клуб. Одной из причин является то, что Неймар хочет вновь играть в одной команде с Лионелем Месси.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Также на его счету 6 голов и 3 передачи в 8 играх в Лиге чемпионов.