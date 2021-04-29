https://news.day.az/sport/1338488.html Вратарь «Карабаха», которому наложили 25 швов на голову, возвращается на поле
Вратарь «Карабаха», которому наложили 25 швов на голову, возвращается на поле
Вратарь "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев возвращается на поле после травмы.
Как сообщает Day.Az, национализированный легионер вошел в стартовый состав сегодняшнего матча Кубка Азербайджана с "Сумгайытом".
В ответном матче полуфинала он на поле выйдет в роли основного голкипера "Карабаха". Вратарь, получивший серьезную травму головы в матче XXIII тура Премьер-лиги с "Сабаилом", вновь поможет своей команде через 13 дней после инцидента 16 апреля.
Отметим, что Шахрудину, главному голкиперу сборной Азербайджана, пришлось покинуть поле после столкновения с Амилем Юнановым на 26-й минуте матча с "Сабаилом" (1: 1). Ему наложили 25 швов.
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