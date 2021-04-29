Вратарь «Карабаха», которому наложили 25 швов на голову, возвращается на поле

Вратарь "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев возвращается на поле после травмы.

Как сообщает Day.Az, национализированный легионер вошел в стартовый состав сегодняшнего матча Кубка Азербайджана с "Сумгайытом".

В ответном матче полуфинала он на поле выйдет в роли основного голкипера "Карабаха". Вратарь, получивший серьезную травму головы в матче XXIII тура Премьер-лиги с "Сабаилом", вновь поможет своей команде через 13 дней после инцидента 16 апреля.

Отметим, что Шахрудину, главному голкиперу сборной Азербайджана, пришлось покинуть поле после столкновения с Амилем Юнановым на 26-й минуте матча с "Сабаилом" (1: 1). Ему наложили 25 швов.