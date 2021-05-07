"Барса" оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается купить его летом

"Барселона" попытается подписать нападающего ПСЖ Неймара после вылета парижан из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (0:2, первый матч - 1:2) на стадии 1/2 финала, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как пишет sports.ru, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на "Барсе". Во-первых, он повысит ценность бренда "Барселоны". Во-вторых, поднимет уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Еще при бывшем президенте Жозепе Бартомеу футболисты "Барселоны" выражали готовность пойти на снижение зарплат ради подписания Неймара.

"Барселона" оценивает бразильца в 100 млн евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у "Барсы" наберется такая сумма. Однако сделка по возвращению футболиста в Каталонию не будет легкой. ПСЖ не намерен легко отпускать Неймара.

Срок действующего контракта форварда с ПСЖ истекает летом 2022 года. Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения, однако новый контракт еще не подписан.