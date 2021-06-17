ЕВРО-2020: Дания и Бельгия идут на равных - ОБНОВЛЕНО 3
21:15
На 55 минуте Лукаку протащил мяч через половину поля, отдал пас в штрафную на Де Брёйне, который прострелил на Азара. В касание Торган переправил мяч в ворота низом с близкого расстояния. 1:1.
21:03
Начался второй тайм. Де Брёйне вышел вместо Мертенса. Нужно что-то менять в креативе Бельгии, замена напрашивалась. Совершенно безликой выглядела команда в первой половине.
20:05
Неожиданный старт. На второй минуте матча Поульсен открыл счёт в этой игре, получив мяч в середине штрафной и пробив в нижний угол! 1:0 в пользу Дании.
20:02
На стадионе "Паркен" в Копенгагене в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы начался матч сборных Дании и Бельгии.
Стартовые составы
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Денайер, Мёнье, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери - швед Андреас Экберг.
Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.
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