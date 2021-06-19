https://news.day.az/sport/1354029.html ЕВРО-2020: Сегодня состоятся три матча
ЕВРО-2020: Сегодня состоятся три матча
Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
В рамках группы F сыграют Венгрия и Франция (начало в 17:00 по бакинскому времени), Португалия и Германия (начало в 20:00), передает Day.Az.
После первого тура в группе F лидируют Португалия и Франция (обе - по 3 очка). Германия и Венгрия в первых матчах уступили соперникам.
В рамках группы E состоится матч Испания-Польша (начало в 23:00).
В группе E в настоящее время лидирует Швеция (4 очка), обыгравшая накануне Словакию, которая занимает второе место (3 очка). Испания располагается на третьей позиции (1 очко), замыкает турнирную таблицу Польша (0 очков).
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