ЕВРО-2020: Сегодня состоятся три матча

Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

В рамках группы F сыграют Венгрия и Франция (начало в 17:00 по бакинскому времени), Португалия и Германия (начало в 20:00), передает Day.Az.

После первого тура в группе F лидируют Португалия и Франция (обе - по 3 очка). Германия и Венгрия в первых матчах уступили соперникам.

В рамках группы E состоится матч Испания-Польша (начало в 23:00).

В группе E в настоящее время лидирует Швеция (4 очка), обыгравшая накануне Словакию, которая занимает второе место (3 очка). Испания располагается на третьей позиции (1 очко), замыкает турнирную таблицу Польша (0 очков).