Самый низкорослый спортсмен в мире завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры в Японии

Самый низкорослый спортсмен в мире Пярвин Мамедов, чей рост составляет 128 см, завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры-2020, которые стартуют 24 августа в Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА), передает Day.Az.

Пярвин Мамедов завоевал лицензию, заняв четвертое место по пауэрлифтингу в Кубке мира в Дубае (ОАЭ). 26-летний спортсмен (49 кг) показал результат в 157 кг. До этого выступления паралимпийцем были завоеваны рейтинговые очки на других соревнованиях.

Таким образом, спортсмены НПКА завоевали уже 19 лицензий на Игры в Токио - 8 по атлетике, 4 - по тхэквондо, 3 - по плаванию, 2 - по стрельбе и 2 - по пауэрлифтингу.