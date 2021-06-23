https://news.day.az/sport/1355365.html Сборная Азербайджана по пляжному футболу победила Эстонию
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня сборная Азербайджана обыграла в матче третьего, заключительного тура группы D команду Эстонии.
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Сборная Азербайджана по пляжному футболу победила Эстонию
В Назаре (Португалия) проходит европейская квалификация чемпионата мира по пляжному футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня сборная Азербайджана обыграла в матче третьего, заключительного тура группы D команду Эстонии.
АЗЕРБАЙДЖАН - ЭСТОНИЯ - 4:3 (2:2, 0:0, 2:1)
Лауритс, 9 автогол (1:2), Гасымов, 10 (2:2), Мамедов, 22 (3:2), Аллахгулиев, 36 (4:3)
Состав Азербайджана: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков, Эльшад Манафов, Ренат Султанов, Орхан Мамедов, Абдул Алиев, Джомард Бахшалиев, Амид Назаров, Илькин Гаджиев, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев.
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