Сборная Азербайджана по пляжному футболу победила Эстонию

В Назаре (Португалия) проходит европейская квалификация чемпионата мира по пляжному футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня сборная Азербайджана обыграла в матче третьего, заключительного тура группы D команду Эстонии.



АЗЕРБАЙДЖАН - ЭСТОНИЯ - 4:3 (2:2, 0:0, 2:1)

Лауритс, 9 автогол (1:2), Гасымов, 10 (2:2), Мамедов, 22 (3:2), Аллахгулиев, 36 (4:3)



Состав Азербайджана: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков, Эльшад Манафов, Ренат Султанов, Орхан Мамедов, Абдул Алиев, Джомард Бахшалиев, Амид Назаров, Илькин Гаджиев, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев.

