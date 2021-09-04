Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рекорд португальца официально признан. "Приятно попасть в книгу рекордов! Попробую улучшить свой результат", - написал 36-летний форвард. Сертификат выдан нападающему как лучшему бомбардиру в истории футбола на уровне сборных команд.

1 сентября Роналду оформил дубль и помог сборной Португалии одержать победу над командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира. Нападающий забил 110-й и 111-й гол за сборную и уже с первым взятием ворот вошел в историю спорта как лучший бомбардир на уровне национальных команд.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы в 2016 году и выигрывал Лигу наций УЕФА в сезоне-2018/2019.