https://news.day.az/sport/1376538.html Изменения в сборной Азербайджана в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против Португалии
Изменения в сборной Азербайджана в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против Португалии
В составе сборной Азербайджана по футболу в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Португалии произошли изменения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, из-за травмы в предстоящей игре не сможет принять участие Максим Медведев, а также дисквалифицированный Антон Кривоцюк.
Вместо них в команду вызван защитник "Кешли" Шахрияр Алиев.
Матч Азербайджан - Португалия состоится 7 сентября в 20:00 на Олимпийском стадионе в Баку.
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