Изменения в сборной Азербайджана в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против Португалии

В составе сборной Азербайджана по футболу в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Португалии произошли изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, из-за травмы в предстоящей игре не сможет принять участие Максим Медведев, а также дисквалифицированный Антон Кривоцюк.

Вместо них в команду вызван защитник "Кешли" Шахрияр Алиев.

Матч Азербайджан - Португалия состоится 7 сентября в 20:00 на Олимпийском стадионе в Баку.