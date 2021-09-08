Сборная Азербайджана начала Всемирную шахматную олимпиаду с победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 8 сентября стартовали игры высшего дивизиона второй онлайн-олимпиады ФИДЕ по шахматам. Сборная Азербайджана, вступившая в борьбу из первого дивизиона, провела свой первый матч в группе B со сборной Швеции. Игра завершилась победой наших шахматистов со счетом 5,5 : 0,5. В следующем матче наша команда встретилась со сборной Китая, и стороны поделили очки поровну - 3 : 3. Сегодня наша команда сыграет свой третий матч против сборной Венгрии.

В ближайшие два дня азербайджанские шахматисты сыграют с представителями Беларуси, Индии, Молдовы, Словении, Египта и Франции. Наши шахматисты будут играть по три партии каждый день.

В основной состав нашей сборной вошли Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. В качестве запасных игроков в сборную привлечены Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Туркан Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Магомед Мурадлы и Гёвхар Бейдуллаева.

Команды, занявшие первые два места в группе, выйдут в плей-офф. Игры первого дивизиона продлятся до 10 сентября.