Азербайджан занял второе место в командном турнире на Играх СНГ

В Казани (Россия) завершаются I Игры СНГ, в которых участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня, в заключиетльный день турнира разыгрывались очередные медали по бадминтону.

Представители Азербайджана Дики Дви Пангесту завоевал золотую медаль, а Эра Мафтуха взяла серебро. Среди парней дуэт (Дики Дви Пангету - Мохамед Хадафи) взяли серебро, а в смешанном парном разряде дуэт из Азербайджана (Агиль Габилов - Эра Мафтуха) проиграл в полуфинале и завоевал бронзу.

Напомним, что в командном турнире Азербайджан стал вторым.

На данный момент, в активе азербайджанских спортсменов в целом 60 наград (15-16-29).

