В Москве появились баннеры с изображением Махира Эмрели

В среду "Спартак" стартует в Лиге Европы - домашним матчем с "Легией". Поляки уже прилетели в Москву и напомнили о себе: закупили рекламу на фасаде нескольких торговых центров, вывесив там баннеры с анонсом игры, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, "Спартак"", - гласит подпись в твиттере "Легии".

Баннеры под девизом "Москва, мы вернулись!" можно увидеть сразу на нескольких улицах Москвы. Например, по обе стороны торгового центра "Хорошо!", а также на бизнес-центре "Варшавка Sky".