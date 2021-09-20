Определилась азербайджанская команда, которая встретится с Неймаром в Катаре

В парке Центра Гейдара Алиева в Баку прошел национальный финал футбольного турнира Red Bull Neymar Jr's Five, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После отборочных этапов, которые проходили на протяжении двух месяцев, возможность сыграть в финале Red Bull Neymar Jr's Five получили 16 команд.

Национальный финал, проведенный по олимпийской системе, запомнился сильной конкуренцией и бескомпромиссной борьбой. Он длился четыре часа, и в решающем матче команда Şirinlər одержала победу над Pentatrik со счетом 4:0.

Таким образом, Şirinlər представит Азербайджан в мировом финале, который пройдет с участием звезды мирового футбола, нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймара.

Отметим, что это уже вторая победа Şirinlər в соревнованиях Red Bull Neymar Jr's Five.

Партнеры проекта - министерство молодежи и спорта Азербайджана, Центр Гейдара Алиева, АФФА. Медиа - Day.az. Поле - Sportster.

Red Bull Neymar Jr's Five является мировым глобальным турниром, объединяющим поклонников игры "пять на пять". В соревновании могут принять участие команды из семи человек в возрасте от 18 до 35 лет. В соответствии с регламентом турнира, каждый матч продолжается 10 минут. После каждого гола в ворота соперника площадку покидает один его игрок. Встреча продолжается до тех пор, пока на площадке не останется один игрок противоборствующей команды или не истечет время игры. Победившей считается та команда, у которой осталось больше игроков.

В этом году турнир стал еще более масштабным. Отборочные этапы проходят более чем в 60 странах на шести континентах. Победители национальных финалов получают право сыграть в мировом финале и побороться за звание чемпиона мира.