Задержан тренер Макгрегора

Тренера бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора Диллона Дэниса задержали за потасовку в ресторане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает MMA Fighting.

Он оказал сопротивление полиции и охране заведения, его скрутили и увезли в участок. Дэнис ударил одного из правоохранителей коленом.

Ранее сообщалось, что Макгрегор набросился с кулаками на рэпера Machine Gun Kelly во время мероприятия, которое проводилось на спортивной арене "Барклайс-центр". Боец хотел сфотографироваться с исполнителем, но получив отказ, устроил стычку.