https://news.day.az/sport/1382638.html Задержан тренер Макгрегора - ВИДЕО
Задержан тренер Макгрегора - ВИДЕО
Тренера бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора Диллона Дэниса задержали за потасовку в ресторане.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает MMA Fighting.
Он оказал сопротивление полиции и охране заведения, его скрутили и увезли в участок. Дэнис ударил одного из правоохранителей коленом.
Ранее сообщалось, что Макгрегор набросился с кулаками на рэпера Machine Gun Kelly во время мероприятия, которое проводилось на спортивной арене "Барклайс-центр". Боец хотел сфотографироваться с исполнителем, но получив отказ, устроил стычку.
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