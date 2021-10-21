Карабах победил Кайрат и вышел на первое место в группе Лиги конференций

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как передает Day.Az, команда Гурбана Гурбанова одержала волевую победу, забив решающий второй гол в добавленное время - 2:1, и с семью очками вышла на первое место в группе Лиги конференций.

Голы за "Карабах" забили Рамиль Шейдаев (79-я минута) и Аббас Гусейнов (90+1 минута), а единственный мяч гостей на 19-й минуте забил Канте (пенальти).

Отметим, что после 3-х игр "Карабах" лидирует в группе с 7 очками. На втором месте "Базель" с 4 очками (сыграно 2 матча), "Кайрат" на третьем месте с 1 очком, и "Омония" на четвертом месте с 1 очком (сыграно 2 матча).