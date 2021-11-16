https://news.day.az/sport/1404397.html 11-летний азербайджанец стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО
11-летний азербайджанец стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО
Ученик 6-класса Бакинской школы-лицея № 6 Энвер Наджафов стал чемпионом мира среди юниоров (в категории до 50 кг) по бразильскому джиу-джиутсу, проходившем в Абу-Даби (ОАЭ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Тренером юного спортсмена является обладатель черного пояса, двукратный чемпион мира по бразильскому джи-джитсу, победитель международных соревнований Джейхун Гулиев.
Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из многих стран мира.
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