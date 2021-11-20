Задача перед азербайджанскими спортсменами: впервые завоевать лицензии на Зимнюю Паралимпиаду

Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов встретился со спортсменами, представляющими зимние паралимпийские виды спорта, сообщили Trend в пресс-службе комитета, передает Day.Az.

Кямал Мамедов поинтересовался физическим и психологическим состоянием паралимпийцев. Была поставлена задача - добиться успехов на предстоящих международных соревнованиях и впервые завоевать лицензии на XIII зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

Было отмечено, что на XVI летних Паралимпийских играх в Токио наши спортсмены установили мировые рекорды и продемонстрировали исторический результат, завоевав 14 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали. На предыдущих Паралимпийских играх азербайджанские спортсмены завоевали 38 медалей - девять золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

Успех необходимо развивать и в зимних видах спорта, отметил генсек.

Также была представлена программа учебно-тренировочных сборов, подготовки и участия азербайджанских паралимпийцев в международных соревнованиях в России, Финляндии и Австрии.

Кроме того, была презентована новая форма для зимних видов спорта.