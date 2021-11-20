У Азербайджана большой опыт в проведении спортивных мероприятий

У Азербайджана большой опыт в проведении различного рода спортивных мероприятий.

Об этом сказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, который в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил соревнования 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), проходящие в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе интервью представителям азербайджанских СМИ Сергей Ковальчук отметил, что чемпионат мира организован на самом высоком уровне: "Я много где был и видел различного рода соревнования. Знаю, что у Азербайджана большой опыт в проведении различного рода спортивных мероприятий. Первые Европейские игры в Баку были организованы на высочайшем уровне. Национальная арена гимнастики - прекрасный спортивный объект, которому может позавидовать любая страна. К сожалению, чемпионат мира проходит без зрителей. Думаю, многим было интересно проследить за ходом соревнований. Чемпионат очень зрелищный, поздравляю азербайджанскую сторону с реализацией такого хорошего соревнования".

Министр подчеркнул, что пообщался с членами сборной Беларуси, и у всех спортсменов сложились самые хорошие впечатления, касающиеся организации и проведения чемпионата мира.

"На данном этапе мы выступлением довольны, учитывая, что вчера в командных соревнованиях наши гимнасты выиграли золотые медали, и мы можем побороться еще и показать хороший результат", - добавил он.

Говоря о взлете батутной гимнастики в Беларуси, Сергей Ковальчук добавил, что работа хороших тренеров и специалистов, а также дисциплина, успешный тренировочный процесс в комплексе дают положительный результат.

"Хорошая школа была и в советские времена. Импульсом и прорывом в этой дисциплине стало создание в городе Витебск прекрасной базы для батутной гимнастики, где спортсмены могут тренироваться круглый год", - сказал министр.

Сергей Ковальчук отметил, что министерство спорта и туризма Беларуси готово к сотрудничеству с азербайджанской стороной по многим направлениям в спорте.

"Мы с моим азербайджанским коллегой - министром молодежи и спорта Фаридом Гайыбовым плотно пообщались по всем направлением деятельности, обсудили и летние, и зимние виды спорта. Есть много видов спорта, в которых мы достойно конкурируем, также есть те, где одна из сторон занимает более весомые позиции. Мы готовы к сотрудничеству, и в Беларуси, и в Азербайджане есть великолепные базы. Знаю, что в Азербайджане очень активно ведется работа по развитию горнолыжного спорта, создается база. У нас, к сожалению, гор нет, поэтому на перспективу мы обсудили спектр задач и вопросов, которые будут взаимовыгодны белорусской и азербайджанской сторонам.

Мы готовы взаимодействовать по всем направлениям. Отмечу, что в Национальной арене гимнастики в Баку великолепные условия. Могу поздравить вас с таким прекрасным гимнастическим комплексом, это еще раз демонстрирует, что государство уделяет большое внимание спорту", - отметил Ковальчук.

Министр также рассказал, как в самом начале пандемии в Беларуси проводились спортивные соревнования.

"Мы единственная страна, которая в период пандемии не отменила чемпионат республики по футболу. Естественно, мы ввели комплекс ограничительных мер. Их сегодня применяют все страны, а мы ввели их на самом начальном этапе. Принимали обдуманное, взвешенное решение по каждому конкретном матчу, по каждому конкретному случаю. И каждое должностное лицо понимало уровень ответственности данных решений. Но самое главное, был ежедневный мониторинг ситуации", - сказал он, добавив, что уже после этого УЕФА проявила интерес к опыту белоруской стороны.

Комментируя вопрос касательно того, что трёхкратный чемпион Паралимпийских игр, спортсмен белорусского происхождения Роман Салей уже долгие годы выступает за Азербайджан, Сергей Ковальчук подчеркнул, что это личное решение каждого спортсмена.

"Выступать за другую страну - это решение каждого отдельного спортсмена. Подобная практика есть во всем мире", - добавил он.