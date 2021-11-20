"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

Футбольный клуб "Ливерпуль" дома со счетом 4:0 победил "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе "Энфилд", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Садио Мане (39-я минута), Диогу Жота (52), Мохаммед Салах (73) и Такуми Минамино (77).

Подопечные Микеля Артеты прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась восемь матчей. Последний раз "Арсенал" проигрывал 28 августа во встрече с "Манчестер Сити" (0:5). Лондонский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 20 очками в активе. "Ливерпуль" занимает второе место в таблице, набрав 25 очков.

В следующем матче "Арсенал" дома сыграет с "Ньюкаслом" 27 ноября. Подопечные Юргена Клоппа в этот же день примут "Саутгемптон".