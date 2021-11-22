"Бавария" накажет невакцинированных игроков

Руководство мюнхенской Баварии приняло решение не выплачивать зарплату всем невакцинированным футболистам клуба. Сообщает издание Bild. Терпение "боссов" команды кончилось после новости, о том, что четверо невакцинированных футболистов отправились на карантин. Тогда было решено - находясь в изоляции, игроки денег не получат, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, ранее стало известно - из-за подозрений на коронавирусное заболевание на карантин отправились сразу четыре футболиста мюнхенцев.

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а также полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала контактировали с инфицированым COVID-19 и теперь будут вынуждены уйти на изоляцию.

Отметим, все вышеперечисленные игроки не привиты от коронавируса. Также на изоляции уже вторую неделю находится не привитый Йосуа Киммих. Из-за этой ситуации он может потерять около 800 тысяч евро.

Таким образом все пятеро точно пропустят матч Лиги чемпионов против киевского Динамо. Не сыграют в столице Украины и защитники Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые несколькими днями ранее сдали положительные тесты на COVID-19.