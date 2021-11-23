Дом игрока «Барселоны» ограбили, пока его родители смотрели футбол по телевизору

Неизвестные ограбили дом форварда "Барселоны" Ансу Фати, пока его родители смотрели матч против "Эспаньола" по телевизору. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В момент ограбления Фати находился на домашнем стадионе "Камп Ноу" и наблюдал за игрой своих одноклубников с трибун. Грабители проникли на второй этаж дома и вынесли деньги, часы и драгоценности.

Родственники 19-летнего футболиста услышали шум со второго этажа и вызвали полицию, но на момент прибытия представителей закона злоумышленники покинули дом. Сам футболист подал заявление в полицию.

Ранее сообщалось о продлении контракта "Барселоны" с Фати.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €60 млн.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в восьми матчах в составе "Барселоны", забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

В составе сборной Испании Фати сыграл в четырех встречах, в которых забил один гол.