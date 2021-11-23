Месси впервые прокомментировал назначение Хави на пост тренера "Барселоны"

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера каталонской "Барселоны", передает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он очень важный человек для молодых людей. Я не сомневаюсь, что именно Хави заставит "Барселону" сильно вырасти", - сказал Месси.

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском "Аль-Садде" в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября "Барселона" объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.