Месси оценил игру Роналду за «Манчестер Юнайтед»

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду за английский "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией", - сказал Месси.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского "Ювентуса", за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.