Роналду побил очередной рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды в Лиге чемпионов. Очередное достижение покорилось португальцу в пятом туре группового раунда. В этот раз его Манчестер Юнайтед гостил в Испании у Вильярреала и победил 2:0, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Первый гол в матче, который стал победным, забил именно звездный форвард "красных дьяволов", чем установил очередной рекорд

Как сообщает ESPN Stats & Info, Роналду - первый кто смог забить три победных гола в одном турнире в последние 15 минут поединка.