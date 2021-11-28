От имени Международной федерации гимнастики выражаю благодарность за организацию соревнований в Баку

От имени Международной федерации гимнастики выражаю искреннюю благодарность всем, кто внес вклад в организацию соревнований по прыжкам на батуте в Баку.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в воскресенье первый вице-президент Технического комитета по батутной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Мигель Висенте Марино на церемонии закрытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

"Батутная гимнастика - это прыжки в высоту, быстрые и грациозные кульбиты, преодоления препятствий с максимальной силой для выполнения упражнений. На протяжении последних двух недель столица Азербайджана дала нам возможность вернуть часть драгоценного времени, которое мы потеряли за последние два года. Это место, наполненное энергией и энтузиазмом, и великолепная организация мероприятия предоставила ценную возможность проявить себя и продемонстрировать, насколько хорошо вы все подготовились к этому важному событию", - отметил он.

Мигель Висенте Марино подчеркнул, что Национальная арена гимнастики в Баку предоставила возможность всем насладиться как местным гостеприимством, так и интересом к батутной гимнастики.

"Всемирные соревнования среди возрастных групп - важный инструмент для развития батутной гимнастики. Эта основа важна для понимания того, как устроен наш спорт. Эта успешная неделя является еще одним ярким тому подтверждением", - заявил он.

Мигель Висенте Марино также подчеркнул, что большинство участников состоявшегося первенства в Баку уже задумываются о будущих соревнованиях в Париже-2024, Лос-Анджелесе-2028 или же Брисбене-2032.

"Уверен, что многие из вас добьются этой цели. Продолжайте тренироваться, оставайтесь ответственными, результаты не заставят вас ждать как в спорте, так и в повседневной жизни", - сказал первый вице-президент Технического комитета по батутной гимнастике FIG.

Далее он объявил о закрытии 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Напомним, что 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошли в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях приняли участие 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступили в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они приняли участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

Азербайджан на соревновании представили 15 гимнастов. Азербайджанский спортсмен Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет.