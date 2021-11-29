Ибрагимович показал удары ногами и дождался реакции Нурмагомедова

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продемонстрировал удары ногами. Ролик он показал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео 40-летний форвард отрабатывает удары ногами по боксерскому мешку. На ролик футболиста отреагировал российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Он использовал фразу send me location ("назови место"), в шутку вызвав на поединок шведа.

Эти же слова Нурмагомедов произносил на камеру в адрес ирландца Конора Макгрегора после нападения последнего на автобус со спортсменами перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) весной 2018-го. Осенью того же года они встретились в октагоне в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вынудил оппонента сдаться, а после его победы в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием бойцов и их секундантов. По итогам инцидента и Нурмагомедов, и Макгрегор получили штрафы и дисквалификации.

Ибрагимович известен нестандартной техникой. В детстве спортсмен посещал секцию тхэквондо. В 2010-м он получил почетный черный пояс