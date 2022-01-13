Тренер сборной Бразилии не включил в состав футболиста без прививки от коронавируса

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите не включил в состав команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди, поскольку тот не привился от коронавирусной инфекции. О своем решении Тите рассказал в ходе пресс-конференции в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он потерял возможность претендовать [на включение в состав сборной], поскольку он не привит. Я лично считаю, что вакцинация - это социальная ответственность - моя и тех, кто меня окружают", - заявил главный тренер сборной.

28 января бразильцам предстоит матч в Кито против сборной Эквадора, а 2 февраля - домашняя игра против парагвайцев.

Как уточнили в администрации сборной, Лоди только 10 января привился первой из двух необходимых доз вакцины от ковида, что не позволяет ему въехать в Эквадор в соответствии с санитарными правилами этой республики. "Мы уважаем санитарные правила этой страны в отличие от того, что произошло, когда к нам приехала сборная Аргентины, привезя игроков, не имея на то разрешения", - добавил Тите.

Сборная Бразилии с 35 очками возглавляет таблицу в отборочном турнире южноамериканских сборных и уже обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.