Месси оскорбил Каррагера

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о получении личного сообщения от аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси, передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каррагер в одном из своих интервью высказал предположение, что Месси был не лучшим вариантом для трансфера французской команды.

"Я получил личное сообщение в Instagram. Оно было от Месси. Я не буду показывать личные сообщения, но в нем он назвал меня ослом. Надеюсь, он смотрит футбол в пятницу вечером с моими комментариями, потому что Лионель, я тебя очень люблю. Величайший игрок всех времен, и по сравнению с тобой я был ослом", - заявил Каррагер.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.