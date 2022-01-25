Роналду могут снизить зарплату

Если Манчестер Юнайтед не сможет занять место в четверке лучших команд английской Премьер-лиги и соответственно выйти в Лигу чемпионов, то руководство начнет экономить, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Больше всех пострадает главная звезда "красных дьяволов" - Криштиану Роналду. Как сообщает The Athletic, форвард сильно потеряет в своих доходах.

Зарплата португальского футболиста будет урезана на 25%, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ и не квалифицируется в Лигу чемпионов.