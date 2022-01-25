https://news.day.az/sport/1429720.html Роналду могут снизить зарплату
Роналду могут снизить зарплату
Если Манчестер Юнайтед не сможет занять место в четверке лучших команд английской Премьер-лиги и соответственно выйти в Лигу чемпионов, то руководство начнет экономить, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Больше всех пострадает главная звезда "красных дьяволов" - Криштиану Роналду. Как сообщает The Athletic, форвард сильно потеряет в своих доходах.
Зарплата португальского футболиста будет урезана на 25%, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ и не квалифицируется в Лигу чемпионов.
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