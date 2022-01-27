Польская "Легия" хочет подписать еще одного азербайджанского футболиста

Футбольный клуб "Легия" пришел к соглашению с футболистом Рамилем Мустафаевым, ранее получившим приглашение в сборную Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Legia.net, 19-летний защитник, ранее выступавший за польский клуб "Сталь", после прохождения медосмотра в новом клубе, подпишет контракт.

Р.Мустафаев родился в Махачкале, в раннем возрасте переехал в Польшу. С 2019 года он выступал за ФК "Сталь".