Азербайджан пока не начал переговоры о продлении контракта с "Формулой-1", который завершится после гонки 2024 года.

Как передает Day.Az в понедельник со ссылкой на Motorsport, об этом сказал исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

По его словам, в следующем сезоне планируется провести шесть этапов "Формулы-1" в формате уик-энда с пятничной квалификацией и субботним спринтом, и один из таких этапов рассчитывают принять в Азербайджане.

"В целом я поддерживаю периодическую корректировку формата для возвращения интереса. Мне нравятся спринтерские гонки, поскольку они добавляют больше экшна. По сути, спринтерские гонки привлекательны не только для Баку, но и для любых промоутеров, поскольку если спринт назвать гонкой, то он соберет в субботу на трибунах больше зрителей, чем квалификация. Мы являемся тем рынком, на котором болельщики не так хорошо разбираются в спорте, поэтому когда мы говорим о проведении двух гонок, это звучит привлекательно для людей, которые не особо понимают разницу между спринтом и настоящей гонкой. Я имею в виду, что это действительно увеличит посещаемость в субботу и даст болельщикам большую отдачу от потраченных денег, поскольку они думают, что покупают билет на две гонки. При том, что они действительно покупают билет на две гонки. Я был бы рад провести уик-энд со спринтом в Баку в следующем году. Надеюсь, наш этап окажется в числе шести, которые получат такую возможность", - сказал Ариф Рагимов.