Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку, продолжается.

Как сообщили Day.Az в Baku City Circuit, в связи с монтажными работами 16 мая с 23:00 сужен участок дороги на пересечениях ул. Узеира Гаджибекова с ул. Пушкина и просп. Азадлыг.

В средней части дороги от пересечения просп. Нефтяников с ул. Расула Рзы до пересечения с ул. Азиза Алиева будут проводиться работы, связанные с подготовкой к соревнованиям. Они продлятся десять дней. Движение транспорта ограничиваться не будет.