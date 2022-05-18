Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Испании

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике примут участие в Кубке мира FIG серии Challenge, который пройдет 18-24 мая в городе Памплона (Испания), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях Азербайджан представит команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, а в индивидуальной программе - Зохра Агамирова.

Сборная Азербайджана уже отправилась в Испанию для участия в Кубке мира FIG.