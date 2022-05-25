Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване

Боксер азербайджанского происхождения Эльмир Набиев, представляющий Украину, начал чемпионат Европы в столице Армении Ереване с победы.

Как передает Day.Az, наш соотечественник, выступающий в весовой категории 54 кг, вышел на бой с местным боксером Джаником Сахакяном.

Э.Набиев одержал победу в напряженном бою.

Отметим, Эльмир Набиев в полуфинале последнего чемпионата Европы среди U-22 в Хорватии встретился с членом нашей сборной Русланом Гадировым и азербайджанский боксер вышел в финал.