https://news.day.az/sport/1464757.html Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване
Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване
Боксер азербайджанского происхождения Эльмир Набиев, представляющий Украину, начал чемпионат Европы в столице Армении Ереване с победы.
Как передает Day.Az, наш соотечественник, выступающий в весовой категории 54 кг, вышел на бой с местным боксером Джаником Сахакяном.
Э.Набиев одержал победу в напряженном бою.
Отметим, Эльмир Набиев в полуфинале последнего чемпионата Европы среди U-22 в Хорватии встретился с членом нашей сборной Русланом Гадировым и азербайджанский боксер вышел в финал.
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