ФК Карабах стал победителем Кубка Азербайджана

Сегодня в Габале прошел финал Кубка Азербайджана по футболу сезона 2021/22.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в финале встречались агдамский "Карабах" и бакинский "Зире".

КАРАБАХ - ЗИРЕ - 1:1 (0:1, 1:1), по пенальти - 4:3

Кейта, 17 (0:1), Зубир, 69 (1:1)

Серия пенальти: Кейта (0:1), Гараев (1:1), Волков (вратарь), Медведев (2:1), Исайя (2:2), Кади (вратарь), Дж.Гусейнов (2:3), Байрамов (3:3), Ташкын (мимо), Шейдаев (4:3).

Габала, городской стадион. Главный судья - Эльчин Масиев.

Карабах: Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев (к), Гара Гараев, Филип Озобич (Леандро Андраде, 61), Абделла Зубир, Кевин Медина, Патрик Андраде, Марко Вешович (Аббас Гусейнов, 106), Кади, Ибрахима Ваджи (Рамиль Шейдаев, 61), Эльвин Джафаргулиев (Торал Байрамов, 106).

Зире: Анар Назиров, Илькин Мурадов (Рахиль Мамедов, 99), Гаджиага Гаджилы, Тамкин Халилзаде (Сертан Ташкын, 85), Гисмат Алыев (Мохамед Хамдауи, 70), Джошгун Диниев (Ахмед Исайя, 88), Давит Волков, Дмитриас Чантакиас, Неманья Анджелкович, Хамиду Кейта, Джалал Гусейнов.

Предупреждение: Чантакиас, Назиров, Гараев, Гаджилы, Кейта.



Эта победа стала седьмой для "Карабаха" в рамках Кубка.



