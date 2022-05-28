https://news.day.az/sport/1465939.html «Челси» сделал заявление о новом владельце
«Челси» сделал заявление о новом владельце
Руководство лондонского "Челси" сделало заявление о продаже футбольного клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом сообщается на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Боссы "Челси" подтвердили сделку, подчеркнув, что окончательное соглашение о продаже клуба было подписано в ночь с 26 на 27 мая. Ожидается, что полностью сделка будет закрыта 30 мая.
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